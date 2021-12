Fernandão pode igualar artilheiros do Bahia contra o Vasco

Nível de habilidade questionável, apuro técnico sem grandes sobressaltos e poder de finalização apenas constando nos padrões. Ainda assim, Fernandão consegue ser um dos destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Hoje, trajando sua infalível camisa 20, ele estará em campo neste domingo, 29, pelo tricolor ante o Vasco, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Apesar de carregar como fardo o peso dos seus deméritos, Fernandão tem dez gols marcados pelo Bahia no Campeonato Brasileiro deste ano.

Caso estufe as redes contra os cariocas, alcançará Souza e Nonato, ambos com 11, como maior goleador tricolor em uma única edição de Brasileiros desde a 'era dos pontos corridos', iniciada em 2003.

No ranking geral de artilheiros de uma única edição do tricolor, Cláudio Adão, com 18 gols em 1986, lidera com folga a marca. Ele é seguido por Douglas e Guga, com 14 e 13 gols respectivamente.

Ainda assim, a perspectiva de atingir um feito histórico do Bahia anima o matador. "Meu primeiro pensamento é ajudar a equipe, mas claro que, diante dessa possibilidade próxima de me tornar artilheiro, e entrar para a história do clube, fico feliz em alcançar a artilharia", afirma Fernandão.

Artilharia do Brasileiro - Na disputa entre os maiores goleadores do campeonato, Fernandão está muito bem cotado. Quem lidera o ranking no momento é Ederson, do Atlético Paranaense, com 13 tentos consignados.

Ele é seguido de perto por William, da Ponte Preta, com 11 e pelo próprio Fernandão, acompanhado por Alex, do Coxa, ambos com 10. "Fico feliz com esse meu desempenho aqui no Bahia. Quando vim pra cá, meu objetivo inicial era mudar minha história. Estava encostado no Atlético-PR e queria voltar a me destacar. Encontrei o Bahia também em dificuldades e, na mesma luta que fui mudando minha história, consegui também mudar um pouco a história do Bahia este ano", afirma o camisa 20.

A última vez que o Bahia teve um artilheiro na liga Nacional foi em 1990, com os 11 gols de Charles. Antes, Léo Briglia já havia escrito seu nome na Taça Brasil de 1959 (unificado pela CBF como Brasileiro), com 8 marcados. Passado e presente indicam tempos de fartura de gols. Te cuida, Vasco...

