Fernandão marca, Bahia bate o lanterna e encerra jejum

Precisando vencer para se manter vivo na disputa pelo G-4 e reconquistar a confiança do torcedor, o Bahia recebeu o Náutico na tarde deste domingo, 25, na Arena Fonte Nova, e cumpriu seu dever de casa. Bateu o último colocado do Brasileirão por 2 a 0 e encerrou o jejum de quatro partidas sem vencer na competição.

Os gols foram marcados todos no segundo tempo. Com um belo tiro da intermediária, Hélder abriu o placar aos 11 minutos e o artilheiro Fernandão ampliou aos 31, após assistência perfeita de Wallyson. O atacante voltou a marcar depois de anotar somente um gol desde o retorno da Copa das Confederações.

Com o resultado, o Bahia foi a 23 pontos e subiu para sétima posição, três pontos distante do grupo que se classifica à Libertadores.

O time entra em campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 31, às 18h30, quando vai a São Paulo para medir forças com a Portuguesa no Canindé. Antes disso, o time recebe a própria Lusa na Arena Fonte Nova pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O Esquadrão tem a vantagem do empate sem gols que ainda assim garante vaga na próxima fase.

Já o Náutico, recebe o Atlético-PR na Arena Pernambuco também no sábado, às 18h30. <GALERIA ID=18596/>

Festival de erros

A primeira etapa da partida foi marcada por uma sucessão de falhas das duas equipes e com poucos lances de deixar o grito de gol preso na garganta. Bahia e Náutico começaram a partida marcando firme, mas de forma displicente no âmbito ofensivo.

Como exceção, Fernandão quase abriu o placar aos dois minutos, após cobrança de escanteio, e Tiago Real, que chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por estar em posição irregular.

O Timbu adiantou a marcação e pressionou a saída de bola do Bahia, que errava vários passes e não conseguia concluir as poucas chances de gol. As jogadas do time pernambucano também não chegaram a assustar o goleiro Marcelo Lomba, que pouco participou do primeiro tempo.

Com as mudanças na segunda etapa, o jogo ganhou mais velocidade, principalmente com Maikon Leite pelo lado do Náutico. Tanto que os gols saíram nos 45 minutos finais, com Hélder tendo mais liberdade para chegar à frente por conta da entrada de Feijão no meio campo tricolor.

Quebra de jejum

O Bahia entrou em campo com quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, todas sem sair do zero no placar. O último triunfo tricolor havia sido no dia 31 de julho, na distante 16ª rodada, quando bateu o Flamengo por 3 a 0 na Arena Fonte Nova.

Coincidentemente, Fernandão, artilheiro do time no torneio agora com seis gols, também vinha em jejum de gols. O último havia sido marcado contra o próprio Flamengo. De lá para cá, foram três jogos em branco e viu o time ser derrotado em todos os jogos.

Mas contra o Náutico o Bahia espantou a má fase, recuperou sua moral na competição e Fernandão anotou o segundo gol no triunfo contra o Timbu. O primeiro foi uma pintura de Hélder, após um chute do meio da rua que deixou o goleiro Ricardo Berna plantado, apenas admirando a bola morrer no fundo do gol.

Para os mais céticos, pode ter sido apenas uma vitória contra o lanterna do campeonato. Mas os três pontos chegaram em uma boa hora e vieram intercalando dois jogos decisivos. Depois de bater a Portuguesa pela Copa Sul-Americana por 1 a 0 fora de casa, o Esquadrão se prepara para encarar a partida de volta com maior tranquilidade pela vantagem e a quebra do jejum no torneio nacional.

