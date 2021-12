Fernandão faz dois e profissional do Bahia vence time júnior

A pausa na Série A do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o Bahia segue a todo vapor na sua terceira intertemporada de 2013. Na manhã deste sábado, 29, o técnico Cristóvão Borges comandou o time tricolor num jogo-treino contra o time júnior, no Fazendão.

O atacante Fernandão, um dos artilheiros do Brasileirão com quatro gols, fez dois gols no jogo-treino e ajudou o time profissional a golear os júniores por 5 a 2. Anderson Talisca também marcou dois tentos e Obina fechou a conta. Bosco e Lima descontaram para o time Sub-20.

O técnico Cristóvão Borges escalou o Bahia com Marcelo Lomba; Madson (Neto), Lucas Fonseca, Titi (Feijão) e Raul (Adu); Fahel, Rafael Miranda (Fabrício), Anderson Talisca (Potita), Marquinhos (Ryder) e Ítalo Melo (Obina); Fernandão (Souza).

O treinador não pôde contar ainda com os volantes Hélder e Diones, e nem com o lateral-esquerdo Jussandro. Ainda em busca de recondicionamento físico, o trio treinou à parte. Já o goleiro Omar, bem como os zagueiros Diego, Demerson e Rafael Donato, ainda se recuperam de lesões.

Já o time sub-20 foi formado por Renan; Railan (Gamboa), Robson, Evandro e Erick; Amorim, Anderson, Jéferson Silva e Zé Roberto (Carlos); Patrick (Lima) e Leonardo (Bosco).

Após a atividade, o elenco tricolor recebeu folga. Os jogadores voltam ao batente somente na tarde da próxima segunda-feira, 1º de julho. No próximo domingo, 7, o Bahia encara o Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

