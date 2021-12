Fernandão "bate continência" e diz estar a serviço do Bahia

Exatamente uma semana atrás, explodiu a notícia de que Fernandão, artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro (14 gols) e na temporada (17), já teria acertado sua mudança para o futebol turco em 2014. O próprio clube, o Bursaspor, anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Atlético-PR - dono deseus direitos econômicos-, em seu site oficial.

Coincidência ou não, o jogador, então titular absoluto, sentou no banco de reservas pela primeira vez na competição nacional na derrota de quinta-feira, 14, para o Santos, por 3 a 0.

Em entrevista, o técnico Cristóvão Borges assegurou que os dois fatos não estavam interligados, mas a polêmica se instalou no Fazendão. Estaria o goleador vivendo uma provável despedida apagada, relegado ao banco de reservas?

Pois no último domingo, no decisivo duelo com o Náutico, na Arena Pernambuco,ele voltou a ser requisitado pelo comandante e provou estar de prontidão, ainda a serviço do Bahia. O carioca marcou o gol do triunfo, por 1 a 0, a dez minutos do fim, bateu continência na comemoração e tirou o time da zona de rebaixamento.

Na segunda-feira, 18, no desembarque da delegação tricolor no Aeroporto de Salvador, o atacante caladão - diante da quase súplica dos jornalistas por um par de frases suas - explicou: "Foi uma homenagem a um amigo meu do Rio (Mc Alexandre Fabuloso), que lançou um funk novo. A letra fala sobre bater continência".

Depois, veio um interrogatório seguido de respostas monossilábicas. O gesto foi para a torcida? "Foi". O Bahia está precisando de soldados? "Sim".

O curioso é que, minutos antes, um funcionário do clube disse à reportagem que o motivo da comemoração era outro. "Como no jogo anterior ele foi colocado no banco de reservas, quis mostrar ali que está cumprindo ordens", revelou.

Foco no Bahia

Sobre o clima de despedida devido à negociação com o Bursaspor, Fernandão bradou: "Não tem nada disso, não. Quem tá falando que tá certo são vocês. O meu foco, hoje, está só no Bahia".

Em relação ao gol diante do Timbu, o herói do dia procurou conter a empolgação. "Foi importante, mas não acabou ainda. Temos que continuar trabalhando", pregou, ao lembrar de mais um confronto que promete emoções, domingo, 24, diante da Portuguesa, na Fonte Nova.

