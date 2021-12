Feminino do Bahia enfrenta o América-MG nas oitavas do Brasileiro da Série A-2

O sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, 9, pela Confederação Brasileira de Futebol, definiu os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série A-2. As meninas do Bahia Lusaca vão enfrentar o América Mineiro.

A partida de ida acontece em Minas Gerais, no domingo, 12. A decisão da vaga para as quartas de final acontece em Salvador, com data e estádio a definir. Na primeira fase, o Bahia Lusaca terminou como primeiro colocado do Grupo 3. Foram quatro triunfos e um empate. As meninas marcaram 20 gols e sofreram apenas três

O América Mineiro se classificou na terceira posição do Grupo 6, com três triunfos e duas derrotas.

adblock ativo