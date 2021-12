Feliz pelo retorno, Lincoln confia na virada do Bahia

Há cinco meses afastado devido lesão sofrida no joelho, o meia Lincoln retornou ao campo na partida contra o Chapecoense no último domingo, 12, na Arena Fonte Nova. O resultado do jogo não foi o esperado, mas Lincoln está confiante na virada para o tricolor.

"É uma felicidade voltar depois de uma lesão grave, mas não foi completa porque não conseguimos vencer dentro de casa e temos que conseguir sempre os três pontos como mandante", disse o meia.

A entrada de Lincoln no jogo já estava prevista e combinada com Gilson Kleina. O jogador seria utilizado por 15 a 20 minutos, mas acabou entrando em campo faltando 35 minutos, na tentativa de reverter o quadro.

"Fiquei feliz pelo pouco que fiz, mas deu para sinalizar como positiva algumas jogadas e com isso vamos pegando ritmo", afirmou o atleta.

O tricolor enfrenta nesta quarta-feira, 15, às 22h, o Universidad César Vallejo pela Copa Sul Americana, no Peru.

