Feijão pode virar moeda de troca do Bahia

A diretoria do Bahia diz que nomes para a temporada 2014 só serão anunciados depois que tiver novos técnico e gestor. Entretanto, o clube já se movimenta e uma troca com o Flamengo - por empréstimo de um ano - tem boa chance de acontecer.

A volta de Gabriel, que viu o jogo contra o Fluminense no camarote da Fonte Nova, é quase certa. O meia-atacante retornaria ao tricolor e o volante Feijão, de 19 anos, iria emprestado para o Fla.

De quebra, o atacante do rubro-negro carioca, Rafinha, 20 anos, poderia entrar no pacote. Outro atleta que estaria na mira é o meia Pedro Ken - que estava no Vasco, mas pertence ao Cruzeiro.

