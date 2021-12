Feijão, João Paulo e Edigar Junio voltam ao Bahia no domingo

Com as voltas do lateral-esquerdo João Paulo, do volante Feijão e do atacante Edigar Junio, que não enfrentaram o Globo-RN, pela Copa do Brasil, o Bahia viajou nesta sexta-feira, 18, para Senhor do Bonfim, onde encara o xará Bahia de Feira na tarde de domingo, 20, pelas quartas de final do Campeonato Baianao.

Antes de embarcar, o técnico Doriva comandou um coletivo no Fazendão, no qual definiu o time sem surpresas. O recém-contratado atacante Henrique foi relacionado para o duelo, mas vai começar no banco.

O gramado do estádio onde há duas semanas o atacante Hernane Brocador sofreu uma grave lesão no joelho, que o tirou da disputa do estadual e do Nordestão, foi criticado pelo treinador, mas ele garante que os jogadores não estão preocupados com este fato.

"Se a gente entrar temeroso de que vai acontecer alguma coisa a gente vai acabar sendo prejudicado. Mas acredito que isso não passa pela cabeça do atleta. Obviamente que a qualidade do gramado continua sendo ruim, mas o atleta não pensa dessa maneira e nós também não. Sabemos que vai ser um jogo difícil por causa dessa dificuldade que é fazer um jogo onde você propõe o jogo, precisa trabalhar a bola e tem a dificuldade do gramado", avaliou Doriva.

