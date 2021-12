Feijão e Hélder renovam com o Bahia

Titulares absolutos no esquema montado pelo técnico Cristóvão Borges, os volantes Feijão e Hélder tiveram nesta quarta-feira, 23, o contrato renovado com o Bahia. Cria da base tricolor e xodó da torcida desde que subiu ao time profissional no início da temporada, Feijão teve o vínculo prolongado por mais três anos e novo compromisso com o tricolor agora vai até dezembro de 2018.

Com o novo acordo firmado, a multa rescisória do jovem meia passa a ser de 10 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 32 milhões. O comandante tricolor elogiou algumas vezes e disse que ele tem as qualidades necessárias para ser um ídolo do Bahia. Se não for ídolo, ao menos Feijão já entrou para a história do clube ao marcar o milésimo gol do time na história dos Campeonatos Brasileiros, no duelo contra o Internacional no dia 19 de setembro.

Outro homem-base no time de Cristóvão, Hélder também teve o vínculo renovado com o Esquadrão. Depois de ser especulada uma sondagem do Botafogo para a temporada 2014, o Bahia pôs fim aos possíveis boatos e confirmou o acordo até dezembro de 2015.

Hélder chegou ao Bahia em 2010 e recentemente foi homenageado pela diretoria tricolor pelos 150 jogos com a camisa tricolor, completados no triunfo sobre o Vitória pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

