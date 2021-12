Feijão e Flamengo esperam 'ok' do Bahia, diz empresário

A troca especulada desde o início da semana entre Bahia e Flamengo está próxima de acontecer, de acordo com o empresário do volante tricolor Feijão, Antônio Gustavo, o Guga.

"Conversei hoje (quarta-feira) com o pessoal do Flamengo e eles têm interesse em contar com Feijão. Agora, estamos esperando o 'OK' do Bahia", revelou o agente.

Segundo ele, a troca - que seria por empréstimo de um ano - provavelmente não envolveria o atacante Gabriel, revelado no próprio Tricolor. "Parece que ele não quer voltar", disse Guga. Assim, viria apenas o atacante Rafinha, da base do Fla.

Nesta quarta, 11 o volante do tricolor não descartou ir jogar no time carioca na próxima temporada. Ele, inclusive, não poupou elogios: "Todo mundo quer jogar no Flamengo, é a maior torcida do Brasil. Todo mundo espera um dia jogar no Flamengo, e que seja logo, logo", disse, em entrevista à "Rádio Brasil".

