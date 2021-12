Feijão é absolvido pelo STJD e enfrenta o Fluminense

O técnico Cristóvão Borges vai poder contar com o volante Feijão na última partida do Bahi no Campeonato Brasileiro. O jogador foi absolvido, nesta sexta, 6, pelo STJD por causa da expulsão no jogo contra a Portuguesa e está à disposição para o duelo diante do Fluminense, no domingo, 6, às 16h (horário local), na Arena Fonte Nova.

No treino desta sexta, treinador comandou um treino técnico com bola. Três titulares estiveram ausentes e devem desfalcar o time contra o Flu: Lucas Fonseca, Wallyson e Hélder.

Já o zagueiro Demerson foi liberado para resolver problemas pessoais em Curitiba, mas não é problema para domingo. O time deve mandar a campo com: Lomba; Rafael Miranda, Demerson, Titi e Raul; Fahel, Feijão e Talisca; Marquinhos, William Barbio e Fernandão.

O elenco do Bahia volta a treina na manhã deste sábado, 7, quando encerra a preparação para enfrentar o Flu.

