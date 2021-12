Feijão deve voltar a ser titular no Ba-Vi

Pelo que indicam os treinos da semana, o Bahia terá no Ba-Vi decisivo de domingo, 1º, às 16h, no Barradão, um reforço querido pela torcida e habituado a atuar em clássicos.

Titular nos dois últimos jogos - triunfo de 2 a 1 sobre o Flu de Feira e derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz -, o volante Paulo Roberto deve perder vaga para Feijão. Pelo menos foi assim, com ele atuando ao lado de Danilo Pires, que o técnico Doriva começou a montar a equipe na tarde desta terça-feira, 26.

Um das frases mais marcantes ditas pelo volante de 22 anos foi justamente antes de um Ba-Vi pela Série A de 2013. Ainda iniciando sua carreira profissional, o garoto disse em coletiva: "Tenho nojo do Vitória. É um time que aprendi a odiar desde pequeno".

Na partida, Feijão brilhou e o Tricolor venceu por 2 a 0, na Fonte Nova, dando fim a um jejum de nove jogos sem triunfo sobre o rival.

"Vejo eles com as mesmas características, mas Paulo tem melhor passe e melhor dinâmica. Já Feijão tem mais 'pegada'", disse Danilo Pires, que será companheiro de um deles no meio-campo. "O bom é que a gente sabe que, independentemente de qual jogador for titular, ele será importante pra gente na marcação", disse.

O resto do time teve como única novidade o retorno do zagueiro Lucas Fonseca, recuperado da pancada na cabeça que o tirou dos dois últimos jogos. Com isso, Robson deixaria a zaga titular.

Hernane não treina

O ataque, pelo menos no primeiro teste da semana, foi igual ao que venceu o Flu de Feira há uma semana: Luisinho, Edigar Junio e Thiago Ribeiro. Isso porque o centroavante Hernane ficou de fora do segundo treino seguido.

Segundo o médico do clube, Dr. Luiz Sapucaia, porém, o atacante não preocupa para o Ba-Vi: "Hernane teve uma facite, uma inflamação [no arco de um pé], e resolvemos poupá-lo desses treinos", disse. "Mas a torcida pode ficar tranquila porque ele não preocupa para o clássico", completou.

O atacante deve retornar a campo nesta quarta, 27, quando a equipe treina em dois períodos. Henrique também voltou à ativa após lesão na lombar.

