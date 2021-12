Federação pernambucana proíbe Bamor de entrar em estádio

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) publicou, nesta quarta-feira, 14, um ato que proíbe a entrada da Torcida Organizada Bamor (TOB), para o jogo contra o Sport, que acontece domingo, 18, às 16 horas, na Ilha do Retiro.

A FPF tomou a medida preventiva que visa garantir a segurança do público que for ao estádio, além de coibir a ligação entre a Bamor e a Torcida Inferno Coral, organizada do Santa Cruz, principal rival do Sport.

A Inferno Coral cumpre punição de não poder entrar em nenhuma praça esportiva do Brasil, depois que ocorreu o incidente com o torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva, que morreu após ter sido atingido por um vaso sanitário, arremessado por três torcedores da organizada, durante a partida entre Santa Cruz x Paraná, no Arruda, fim do mês passado.

Segundo o ato, também está vetada a venda de ingressos a torcedores visitantes que não comprovem ligação efetiva e documental com o Tricolor. Clique aqui para ver o comunicado.

