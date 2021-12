Federação alemã e Bahia reafirmam compromisso para treinos

A Federação de Futebol da Alemanha e o Bahia divulgaram nota conjunta para reafirmar o compromisso da seleção de futebol alemã de treinar no Fazendão para os Jogos Rio 2016. Como o centro de treinamento não constava na lista inicial de CTs oficiais da Olimpíada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia recebeu orientação do Comitê Organizador para que o local não fosse utilizado pela equipe olímpica. Essa é a razão pela qual a Alemanha treinou no Barradão na segunda, 1º.

"O gerente de seleções de base da Alemanha, Joti Chatzialexiou, esteve reunido com o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, para tentar resolver a situação e deixou claro que o único objetivo do time é fazer a melhor preparação possível nesta volta da Alemanha a uma disputa olímpica de futebol após 28 anos. E que, tendo em vista questões de logística e estrutura, a escolha é o Fazendão. No mesmo momento, inclusive, o CT tricolor recebeu a visita de agentes de inteligência para inspecionar a área externa do Fazendão. O local de treinamentos da seleção alemã, nesta segunda-feira (1º), foi uma determinação do Comitê Organizador dos Jogos", diz o comunicado.

adblock ativo