FBF muda e Bahia terá rodada dupla no próximo sábado na Fonte Nova

O torcedor do Bahia passará por uma experiência peculiar no próximo sábado, 7. Na ocasião, quem estiver na Arena Fonte Nova poderá assistir a duas partidas do clube, a primeira da equipe principal, às 16h, contra o Confiança pela Copa do Nordeste, e em seguida do time de transição, às 19h, contra o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano.

A situação acontece após nesta segunda-feira, 2, a Federação Baiana de Futebol (FBF) anunciar a mudança de data da partida do torneio estadual, que anteriormente estava marcada para o domingo, 8, devido a solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição em canal fechado.

Na manhã desta segunda, o Bahia por meio do twitter informou que não havia conseguido o acerto para a rodada dupla. "O clube passou a última semana tentando, mas infelizmente não houve acerto com as TVs", disse.

Assim, a rodada dupla deve contar com casa cheia, já que as partida contam com ingredientes especiais. A primeira muito possivelmente será a de estreia do meia Rodriguinho, principal contratação do Bahia na temporada. A segunda será uma maneira de prestigiar a equipe de transição que derrotou o Vitória no clássico de domingo, 1º.

O Bahia anunciou que apenas um ingresso servirá como entrada para duas partidas. Além disso, benefícios dos sócios como número de cervejas será dobrado.

