Faxina: Bellintani anuncia desligamento de volante do Bahia e promete mais dispensas

Em crise e porteiro do Z-4, o Bahia, 16° colocado do Brasileirão não vive a melhor das épocas na Série A. Em entrevista ao sócio digital, na manhã desta terça-feira, 6, o presidente do clube, Guilherme Bellintani anunciou a dispensa de um jogador e informou que outras saídas devem ocorrer nos próximos dias.

O atleta em questão é o volante Jadson. Contratado nesta temporada, ainda sob o comando do técnico Roger Machado, o volante de 25 anos não conseguiu se firmar na equipe. Com 12 partidas e um gol marcado, pelo Baianão, o jogador será devolvido ao Cruzeiro, clube detentor dos seus direitos.

Cobrado pela torcida por medidas mais energéticas, o dirigente ressaltou que mais dispensas serão anunciadas. Maior organizada do Tricolor, a Torcida Organizada Bamor (T.O.B) anunciou, por meio das redes sociais, que fará um protesto pacífico, às 16h desta quarta-feira, 7, no estádio de Pituaçu, onde o Esquadrão enfrentará o Vasco, Às 19h15, pela 14° rodada do Brasileirão.

