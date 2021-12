Favorita, baiana Cristiane Duque vence GP Bahia de Ciclismo

A ciclista baiana Cristiane Duque, atual campeã estadual e Norte-Nordeste na categoria feminino, foi a campeã do Grande Prêmio Bahia de Ciclismo, disputado neste domingo, 21, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O evento reuniu 170 atletas de várias cidades brasileiras.

Competidores disputaram também nas categorias infanto juvenil, juvenil, veterano, júnior, elite, sub 30, master A, B e C, e open. A prova foi válida pelo ranking brasileiro (Classe 3).

O aposentado João Cofessor, de 70 anos, foi o vencedor da categoria veterano. Ele é pai do líder do ranking baiano, George da Gama, e destacou a importância do esporte para a sua vida.

" Esse esporte é meu maior lazer. Graças ao ciclismo me sinto cheio de energia e com muita disposição para encarar o dia. Segui os passos do meu filho e, assim como ele, venho ganhando provas", comentou.

adblock ativo