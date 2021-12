Fatos inusitados marcam partida do Bahia no Rio

Um dia após o fim da Copa do Mundo 2018, o futebol brasileiro voltou à cena com o duelo entre Vasco da Gama e Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, os amantes do futebol já começam a sentir falta do Mundial da Rússia depois de algumas cenas curiosas e outras lamentáveis que aconteceram nesta segunda-feira, 16, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Roedor em campo, briga na torcida, torcedor exibicionista e confusão foram alguns dos ingrendientes da partida vencida por 2 a 0 pelo Gigante da Colina, mas com a confirmação do Esquadrão à próxima fase do torneio, já que havia feito 3 a 0 no jogo de ida.

Emoções fora e dentro de campo

Aos 28 minutos do segundo tempo, uma visita curiosa foi filmada na transmissão do jogo: um rato passeava no gramado do estádio. Antes de o jogo acabar, cenas lamentáveis: duas expulsões, uma para cada lado, e árbitro cercado após o apito final.

No fim da partida, apesar do triunfo, o clube mandante foi eliminado, mas saiu de campo aplaudido pela torcida. No entanto, objetos foram arremessados na equipe visitante, o que gerou confusão. Já uma outra parte da torcida do time da casa também esperou o fim da partida para protestar pela eliminação. Um torcedor, em especial, resolveu fazer isso de uma forma curiosa, e exibicionista.

Torcedor protesta contra a eliminação do Vasco de forma curiosa

Se já não bastasse, as confusões na entrada do túnel teve cusparada de jogador do Tricolor em dirigentes do Vasco. Depois de tantas emoções em 90 minutos, os torcedores repercutiram os acontecimentos nas redes sociais.

É oficial: está encerrada a Copa do Mundo FIFA 2018 pic.twitter.com/O5z35OBbTS — Philippe Fernandes (@phfernandes) 17 de julho de 2018

UM DIA DEPOIS DA COPA DO MUNDO, O FUTEBOL BRASILEIRO NOS PROPORCIONA UMA INVASÃO DE UM RATO EM CAMPO. O FUTEBOL BRASILEIRO É UM ESPETÁCULO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Corneta Warriors 🇧🇷 (@CornetaWarriors) 17 de julho de 2018

Harry Potter mandou Pedro Pettigrew para reforçar o elenco, CADÊ A ARBITRAGEM pic.twitter.com/MN7wS4A1PV — Clara Dourado (@douradoclara) 17 de julho de 2018

Dia 1 do futebol brasileiro pós-Copa: - Pênalti mal marcado - Dezenas de faltas mandrakes - Simulações mil - RATO em campo - @CLamentaveis - Torcedor invadindo - Briga na arquibancada — Rafael Mano Diverio (@rafaeldiverio) 17 de julho de 2018

*Sob a supervisão da jornalista Maira Lopes

adblock ativo