"Fator casa foi jogado no lixo", diz Elias sobre jogos sem torcida

Um mês após a chegada de Mano Menezes, o Bahia ainda vive a expectativa de dias melhores pelos lados de Dias D'ávila, onde fica localizado o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Com um aproveitamento de 28,5%, o treinador ainda não encontrou o time ideal e está no aguardo de novas peças, prometidas pelo presidente Guilherme Bellintani.

Homem de confiança de Mano, com quem já trabalhou pelo Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira, o volante Elias foi o escolhido para conceder coletiva na manhã desta quarta-feira, 14, na Cidade Tricolor. Avaliando o trabalho do comandante, o atleta afirmou que acredita no projeto do treinador, no entanto declarou que o êxito requer tempo.

"É normal pela chegada do Mano. Ele vem dando uma consistência mais defensiva. Se for analisar nos últimos jogos, a gente sofreu só gols de bola parada. Contra o Sport foram dois, sendo um de pênalti. E agora, na derrota contra o Fluminense, outro de pênalti. Normal. Acho que requer tempo de trabalho para que ele possa conhecer totalmente o grupo, e que a gente possa adquirir também uma sequência de triunfos. Acho que no meu ver, o trabalho é bem feito. Eu o conheço, tenho total confiança no trabalho dele e sei que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível", disse em entrevista.

Analisando o seu desempenho individual, o jogador ressaltou a receptividade dos novos companheiros de clube e disse estar em busca de um constante evolução na carreira.

"São quatro jogos que eu fiz aqui. Dois triunfos e duas derrotas. Acho que 50% dos pontos. Claro que tem coisas a melhorar, entrosamento com os companheiros, conhecer mais a fundo mesmo, detalhes de como o atleta gosta de receber a bola, como posiciona pra marcar, para atacar. Isso é com o tempo. Fui bem recebido. O pessoal vem me ajudando bastante dentro de campo, e eu estou procurando usar minha experiência para que a gente possa sair mais rápido dessa situação que não possa perder muito tempo lá atrás", avalia.

Questionado sobre a oscilação do clube, que ainda não conseguiu impor uma sequência de vitórias no campeonato, o volante lamentou a ausência da torcida nos jogos em casa, porém frisou que o prejuízo em campo não é sofrido só pelo Tricolor.

"Acho que isso vem acontecendo com todas as equipes. O fator casa foi jogado no lixo, a gente não tem o torcedor do nosso lado, isso dificulta mais. A gente conseguiu um triunfo agora contra o Botafogo, fora de casa. Está acontecendo com todas equipes, não só com o Bahia. Todas equipes estão sofrendo bastante, não estão conseguindo manter uma sequência, tirando aquelas que estão lá em cima da tabela, mas se a gente vencer duas partidas seguidas, coloca a gente lá perto da zona de classificação para Libertadores. E se perder duas, coloca a gente na zona de rebaixamento", conta.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

adblock ativo