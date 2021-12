Fase do volante Juninho na reserva gera controvérsia

A derrota no primeiro desafio mais complicado da temporada, para o Paraná, por 2 a 0, custou caro não só ao Bahia, eliminado da Copa do Brasil, como ao técnico Guto Ferreira. As críticas de parte da torcida vieram por vários motivos, mas quase todas citavam a ausência de Juninho em campo.

A maioria dos pedidos, é verdade, vêm não por conta do desempenho de Juninho neste ano, mas pelo que ele fez na campanha do retorno do Bahia à Série A. O volante foi o terceiro maior goleador do Esquadrão na temporada, com 11 tentos, além do segundo maior assistente, com cinco passes para gol.

Em 2017, o destaque tricolor está desprestigiado. Foi titular em apenas duas das seis partidas em que Guto usou o time principal. Uma destas, contra o Altos-PI, porque Renê Júnior estava suspenso.

Em enquete publicada no perfil do Twitter do A TARDE, até as 21h, a grande maioria dos 131 internautas defendia a titularidade do volante. Mesmo a divergência entre quem cederia vaga a ele não era grande: 74% achavam que Renê Júnior deve ir para o banco, e 12% entendiam que Juninho pode jogar no lugar de Edson.

A porcentagem de internautas que não defendia o volante como titular era de 11%. Ainda tem os que acreditam que Juninho deveria atuar mais avançado, mas eram poucos: 3%.

Torcedor do @ECBahia: você acha que o volante Juninho deveria ser titular da equipe? #Enquete #ECBahia — A TARDE (@atarde) March 9, 2017

Explicações

Guto foi questionado sobre a ausência de Juninho logo após a derrota: “Hoje a nossa opção foi por outros jogadores, assim como já teve momentos que a opção foi por ele. Preferi um time com uma marcação mais forte para liberar os homens de frente. No decorrer da partida, entendi que não era hora de colocar outro volante, e sim de colocar o time para frente”.

Apesar de aparecer bem no ataque, Juninho tem marcas importantes na marcação. Em 2015, quando atuava pelo Macaé, foi o jogador que mais desarmou em toda a competição. No ano passado, já pelo Bahia, foi o segundo com mais botes, atrás apenas do lateral Gastón, do Náutico.

Com Juninho em campo, o Esquadrão teve um aproveitamento levemente maior. Foram cinco triunfos e quatro empates, 70% dos pontos conquistados. Sem ele teve a única derrota e mais dois triunfos, seis pontos de nove disputados (66% de aproveitamento).

Dos 12 duelos de 2017, Juninho foi titular em metade e marcou um gol. Em 2016, o volante foi titular em 50 das 64 partidas. Ele ainda perdeu os três últimos jogos da Série B por conta de uma lesão.

Allione é relacionado

Recuperado de estiramento no quadril, o meia Allione participou normalmente do treino desta quinta-feira, 9, e acabou relacionado para a viagem a São Luís, onde o Tricolor enfrentará o Moto Club no domingo, às 16h, pela Copa do Nordeste.

Edigar Junio, se recuperando de lesão no tendão de aquiles, também treinou. Quem enfrentou o Paraná recebeu folga nesta quinta.

