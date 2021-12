Falta de luz prorroga inscrição para eleições no Bahia

O apagão que atingiu Salvador e demais cidades nordestinas, na tarde desta quarta-feira, 28, foi responsável pelo adiamento do prazo para as inscrições das chapas que vão concorrer nas eleições do Bahia.

Por conta deste incidente, o interventor Carlos Rátis optou por adiar o encerramento dos registros até o meio-dia desta quinta, 29. Estes acontecem na sede administrativa do clube, no Stiep.

Até aqui três chapas presidenciais foram inscritas. A "Integridade e Transparência", do radialista Antônio Tillemont; "Virada Tricolor", do empresário Rui Cordeiro e "Diga sim a um novo Bahia" do secretário do governo do Estado Fernando Schmidt.

Também nesta quinta foi inscrita uma única chapa de 100 nomes para a disputa eleitoral do conselho deliberativo. Chama-se "Diga sim ao novo Esquadrão", vinculada a Schmidt.

A composição foi feita com nomes como ACM Júnior (presidente da Rede Bahia), Bobô (ex-jogador do Bahia e diretor da Sudesb), Virgílio Elísio (diretor de competições da CBF), Saul Quadros (ex-presidente da OAB) e Ricardo Chaves (músico). Quem encabeça a lista é Jorge Maia, autor da ação que deu início à intervenção judicial no Bahia.

Nesta quinta, há a expectativa para a inscrição da chapa "Virada e Transparência", com metade dos nomes indicados por Rui Cordeiro e a outra metade por Antônio Tillemont.

Os dois 'presidenciáveis' optaram por uma junção na chapa por encontrarem dificuldades em identificar sócios com condições de se candidatar.

"Os números ímpares ficaram definidos por meus representantes e os pares serão de Tillemont. A partir do número de votos que teremos, vamos dividir as vagas", disse Cordeiro.

Na chapa "Virada e Transparência", quem deve encabeçar a lista do conselho é Euclides Almeida, idealizador do site Sempre Bahia.

Debates

Nesta sexta, a corrida eleitoral do Bahia deve esquentar com a realização do primeiro debate televisivo entre os candidatos. O programa será exibido pela TV Bandeirantes, às 13 horas.

No domingo, está programado outro confronto presidencial. Desta vez na TVE, às 20 horas. Na segunda-feira, a Rádio Sociedade também realiza um encontro com os candidatos, iniciando às 20 horas. No dia 5 de setembro (ante-véspera da eleição), haverá mais dois programas, na Band (às 13 horas) e na Rádio CBN (às 20 horas).

