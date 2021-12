'Falastrão', Rafael Miranda é cara nova na reestreia

"Jogador para desembarcar no aeroporto e ir direto para o campo jogar", diz um ditado comum no mundo do futebol.

O adágio é relativo a atletas de qualidade comprovada que não precisam esperar muito do trajeto entre arriar as malas até serem escalados.



Ao menos no sentido literal, a situação cabe perfeitamente para resumir a condição de Rafael Miranda, 28 anos.



Contratado em 6 de junho, durante o período de pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações, o volante já será o titular do Bahia diante do Corinthians, neste domingo, 7, às 16h, na Fonte Nova, no retorno da competição.

O técnico Cristóvão Borges vai utilizar Miranda na vaga aberta pela suspensão de Diones, que salta a rodada pelo recebimento do terceiro cartão amarelo.

Na avaliação do comandante, a mudança provoca melhorias no sistema de jogo do tricolor.

"Rafael tem pegada no jogo e muito mais poder de marcação. Mas tem também qualidade na saída de jogo com um bom passe. E precisávamos melhorar muito a transição da defesa para o ataque para evoluir as jogadas da equipe", diz Cristóvão.

Comunicativo - Rafael Miranda não atua no Brasil desde 2009, quando deixou o Atlético-PR para jogar no Marítimo de Portugal.

O jogador foi revelado no xará mineiro, em 2005, passando a maior parte da carreira no exterior. "É muito bom poder voltar ao Brasil e jogar logo uma partida importante, como será essa diante do Corinthians, atual campeão mundial. Isso dá uma motivação extra na estreia", diz o defensor.

E se, dado o pouco tempo de convivência, o entrosamento pode ser um ponto negativo no début do volante com a camisa do tricolor, Miranda garante driblar a dificuldade usando a comunicação.

"Sou um jogador que gosta de falar o jogo inteiro. Acho que essa é a melhor forma de aproximar os companheiros em campo, ainda mais quando não nos conhecemos bem. Percebi nos treinamentos que Fahel (capitão do time) também é assim. Vamos nos dar bem", diz o assumidamente 'falastrão'.

Irônico que, com oito pontos em cinco jogos, o Bahia faz um campeonato na cautela, à base do "com a boca fechada não entra mosquito".

