Fahel lembra retrospecto fora e espera vencer Lusa

Dos 37 pontos que o Bahia contabiliza nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, 17 foram conquistados fora de casa. Longe de Pituaçu, foram sete derrotas, cinco empates e quatro vitórias.

Números que são lembrados pelo volante Fahel, para quem as boas atuações longe de Salvador também servem como exemplo para que o Esquadrão, que ainda terá três partidas fora de casa no torneio, faça um bom jogo contra a Portuguesa, no próximo domingo, 4 de novembro, e saia com um triunfo.

"Teremos três partidas fora, então temos que aproveitar isso. Se repetirmos as atuações que tivemos fora, vamos conseguir fazer boa partida contra a Portuguesa. Mas, independente de onde for, vamos tentar vencer", disse Fahel.

Por ter acumulado três cartões amarelos, Fahel, suspenso, não participou do jogo que terminou empatado em 1 a 1 no último sábado, 27, contra o Grêmio, em Pituaçu. O volante exaltou a atuação dos seus companheiros e afirmou que o time baiano mereceu vencer.

"Achei que jogamos melhor o tempo todo, e não era contra qualquer equipe. O Grêmio disputa o título. Então, pela partida que fizemos, estamos de parabéns. Temos que continuar com a mesma pegada e repetir a batida. Temos que pegar esse jogo (contra a Portuguesa) e tentar vencer", finalizou.

