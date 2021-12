Fahel exalta Feijão e diz que só o Bahia ganha com a disputa

Titular absoluto desde 2011 no meio campo do Bahia e atual capitão da equipe, Fahel acompanha de perto a evolução de Feijão, lançado no time profissional no início do ano e xodó da torcida tricolor.

Por ocupar a mesma posição no gramado, por vezes o garoto, que já declarou ter Fahel como um de seus ídolos, substitui o capitão e raramente os dois atuam juntos na proteção aos zagueiros. No entanto, Fahel não teme perder o posto de titular e destacou a evolução do jovem volante desde que foi promovido das divisões de base.

"Fiquei sabendo que ele deu uma entrevista que era meu fã. Isso é uma sensação muito boa, saber que você tem feito coisas boas no futebol e ver um atleta como o Feijão crescendo. A disputa é sempre sadia e quem tem que ganhar sempre é o Bahia", comentou o camisa 7.

Fahel destacou também o diferencial para o time na atual temporada. No Brasileirão 2012, na 16ª rodada o Bahia ocupava a zona de rebaixamento na 18ª posição, com apenas 13 pontos. Hoje, depois de 16 jogos disputados, o Esquadrão está em sétimo, com 23 pontos, apenas quatro distante do G-4.

"Hoje temos um grupo homogêneo. Quando mudam as peças, a equipe consegue ter o mesmo padrão de jogo. Com a chegada do Cristóvão isso tem acontecido. Entra um, sai outro e a equipe mantém a mesma postura", declarou.

Torcida mirim

Fahel também reforçou a campanha para que a Arena Fonte Nova autorize a entrada de crianças em campo junto aos jogadores. Na última partida, contra o Náutico, o volante quebrou o protocolo ao encontrar o seu filho João Vítor, de três anos, no acesso ao gramado e acabou entrando em campo junto com o pequeno.

"Em Pituaçu é normal as crianças entrarem. Acho que poderíamos abrir uma campanha para a volta das crianças para a Fonte Nova porque ver uma alegria de uma criança entrar conosco é muito bom. Queria eu ver a torcida mirim do Bahia entrando porque a energia que eles nos trazem é muito boa", comentou o volante, segurando o pupilo nos braços.

