Fahel aprova novo departamento de futebol do Bahia

Parece que as recentes mudanças realizadas no departamento de futebol do Bahia repercutiram positivamente entre os jogadores do elenco tricolor.

Em entrevista coletiva que concedeu na manhã desta terça-feira, 21, o volante Fahel valorizou a reformulação e destacou sobretudo a importância da chegada de Cristóvão Borges, novo técnico do clube.

"A equipe está muito bem depois da chegada dele (Cristóvão Borges). É um cara que demonstra humildade e que está disposto a passar toda a sua experiência para nós. O grupo quer dar o seu melhor. Foram dois dias até agora e estamos muito dedicados para ajudar o Bahia. Tenho certeza de que vai dar certo", disse Fahel.

O meio-campista do Esquadrão aproveitou também para elogiar o novo Diretor de Futebol, Anderson Barros, com quem teve a oportunidade de trabalhar também no Botafogo.

"O Anderson eu já conheço. É um cara com quem tive a oportunidade de trabalhar. Ele se dedica 24 horas ao clube e gosta das coisas bem corretas. A chegada dele foi muito boa. Cada profissional tem uma maneira de trabalhar, e ele chegou mostrando a sua. Isso é bom. Se deixarem ele trabalhar, vai poder dar o melhor pelo Bahia", finalizou.

