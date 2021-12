Fabinho e Mancini treinam e reforçam Bahia contra o Grêmio

Enquanto os jogadores que atuaram na derrota para o São Paulo receberam o dia inteiro de folga, os demais atletas do elenco do Bahia treinaram normalmente durante a tarde desta quinta-feira, 2, no Fazendão.

As novidades no treino coletivo foram as participações do volante Fabinho e do meia Mancini, ambos já recuperados de lesões.

Com o retorno às atividades, os dois atletas ficam à disposição do técnico Caio Júnior para a partida de domingo, 5, contra o Grêmio, no Olímpico, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treino - No coletivo comandado por Caio Júnior, a equipe de camisa azul venceu por 2 a 0, com gols de Ciro e de Lenine. O time foi formado por Omar; Neto, Lucas Fonseca, Alysson e Ávine; Fabinho, Lenine, Victor Lemos e Mancini; Lulinha e Ciro.

Já a equipe de coletes brancos foi formada por Renan; Lucas, Dudu, Diego e Gerley; Pablo, Jéferson, Maurício e Magno; Ryder e Rafael.

Gabriel segue fora - O meia Gabriel ainda treina em separado: embora tenha descido para o campo, o jovem atleta apenas aprimorou a forma física com o preparador Luiz Napoleão. O seu retorno está previsto para o jogo do dia 11, contra o Cruzeiro, em Pituaçu.

No departamento médico, ainda estão em tratamento o atacante Elias, o lateral-direito Coelho e o volante Kléberson. Em estágio mais avançado, Madson já corre em volta do gramado.

