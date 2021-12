Fabinho e Alysson formam zaga em treino no Bahia

As baixas de Titi e de Lucas Fonseca, suspensos, assim como a dúvida em torno da possibilidade de escalar Danny Morais, ainda em recuperação de lesão, fizeram o técnico Jorginho improvisar na manhã desta quarta-feira, 14, no Fazendão.

Para não perder tempo na preparação para o jogo de domingo, 18, contra a Ponte Preta, em Pituaçu, o treinador tricolor começou a promover testes no setor defensivo da sua equipe.

Desta feita, o volante Fabinho foi improvisado no miolo de zaga, ao lado de Alysson. Na ala esquerda, com o desfalque de Jussandro, também suspenso, Romário treinou como titular.

Do time principal, o goleiro Marcelo Lomba e o lateral-direito Neto são os únicos titulares do sistema defensivo que poderão atuar. Já o zagueiro Danny Morais ainda é aguardado, mas, nesta quarta, voltou a participar apenas de um trabalho físico na academia do clube.

O treino - Jorginho dividiu o elenco em três equipes e comandou um trabalho tático em campo reduzido.

Na atividade, embora não tenha sido um treino coletivo, chamou a atenção a sua disposição para colocar juntos os prováveis jogadores do time time titular: treinaram na mesma equipe Marcelo Lomba; Neto, Fabinho, Alysson e Romário; Fahel, Diones e Hélder.

No feriado desta quinta-feira, 15, o elenco do Esquadrão volta ao batente às 8h30, no Fazendão.

adblock ativo