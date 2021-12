Fã tricolor tieta Felipão antes de jogo do Bahia e Grêmio

O Bahia precisava jogar contra o Grêmio com "sangue no olho" - já que a derrota, que não aconteceu, representaria o rebaixamento do clube -, mas o pequeno Chicão, de 6 anos, esqueceu qualquer rivalidade ao ver o técnico do Grêmio, Felipe Scolarri. Com a blusa do tricolor, o menino aproveitou que Felipão estava almoçando com a delegação no Hotel do Bahia, antes do jogo na Arena Fonte Nova, para tietar o treinador.

Passada a partida, que terminou em 1 a 0 para o Bahia, Chicão tem muito a comemorar, a vitória deu esperança para o tricolor, e ele ainda garantiu uma foto ao lado do ex-técnico da Seleção Brasileira.

