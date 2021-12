"Extenuado", Reub Celestino deixa a diretoria do Bahia

Reub Celestino não é mais o diretor administrativo-financeiro do Bahia. O dirigente, um dos principais nomes da gestão que assumiu o clube há um ano, pediu nesta terça-feira, 16, o seu desligamento. Quem assume o posto até o fim do mandato de Fernando Schmidt, que se encerra em dezembro, é o ex-gerente financeiro Augusto Lima.

Como motivo para sua saída, Reub Celestino alegou um "forte desgaste pelas atividades extenuantes do clube".

"Eu já havia pedido desligamento do Bahia em 12 de agosto. Me lembro da data por ser véspera do falecimento de Eduardo Campos. No dia seguinte, fui acertar minha saída com o presidente Schmidt, que é do PSB, e ele me pediu para adiar o assunto. Estava sentido. Depois, a conversa foi sendo adiada. Eu até pensei em seguir no clube pela admiração que tenho por Schmidt. Mas chegou uma hora que eu não podia mais protelar. Estava extremamente cansado e este foi um pedido de trégua", comentou.

Visto como o grande responsável por ajustar as finanças do clube, Reub teve uma relação desgastante com o vice-presidente Valton Pessoa. Nada, porém, que tenho sido decisivo para seu pedido de demissão.

"Querelas"

"Sim, houve fortes divergências, até porque nós não fazíamos parte de um convento de freiras. Discutimos porque tratamos de questões complexas. Algumas vezes, contestei despesas que foram ordenadas. E ninguém gosta de cobranças. Se você encontrar algum dia um diretor financeiro que seja bonzinho e maravilhoso, pode ter certeza que aquela instituição vai falir. Diretor financeiro tem que ser frio e duro", disse.

"Houve desgostos e querelas, mas, da minha parte, minha saída não significa rompimento. Até porque Valton foi sempre um cara educado. Penso em, no futuro, retornar à direção do Bahia. Mas, agora, o que quero é voltar à minha vida dura e maravilhosa de torcedor".

