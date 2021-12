"Existia uma pressão em cima de mim", diz Vilhena, gerente de base do Bahia

Na última sexta-feira, 6 de dezembro, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, veio a público no Programa do Esquadrão, em uma rádio local, anunciar o desligamento de Marcelo Vilhena, gerente das divisões de base do Tricolor. O gestor estava a frente das categorias inferiores do Esquadrão desde março de 2018.

Em entrevista realizada em setembro, Bellintani falou com o Portal A TARDE sobre a necessidade de evolução das divisões de base quando ele assumiu o comando do clube. "Nossa base precisou de uma reformulação grande, e a gente começou a fazer isso no ano passado [...] Esse era um problema quando eu cheguei, de uma falta de estruturação e de visão a médio prazo da base muito grande. Não dá para reformular o clube todo de uma vez. Não adianta colocar jogador da base de uma maneira forçada para virar número positivo. Eu tenho que fazer se isso for coisa que vai dar rendimento esportivo e financeiro ao clube".

Após o anúncio do desligamento de Marcelo Vilhena, o A TARDE entrou em contato com o gerente que revelou com exclusividade sobre a conversa que teve com o presidente, a análise que ele faz sobre o período em que esteve a frente da instituição tricolor e seus planos para o futuro dentro do futebol.

Antes de mais nada, queria que você comentasse a respeito de como foi o contato com Bellintani anunciando o seu desligamento do clube?

A gente costuma ter reuniões constantes. Na verdade, menos com Guilherme ultimamente, muito mais com o Vitor Ferraz e o Diego (Cerri) pela demanda deles. Sempre fizemos avaliações sobre o trabalho, o que estávamos conseguindo avançar e, em função de algumas análises, pensando no projeto do clube, e eu também com algumas possibilidades em vista, a direção decidiu abrir espaço para que eu pudesse pensar em outro clube. Essa conversa já havia sido realizada há muito tempo. As coisas foram feitas de forma muito atropelada, não sabemos como essa informação vazou. No dia do anúncio, eu estava no clube discutindo projetos que serão colocados em prática. De repente, o Guilherme saiu da sala e me chamou, perguntando se eu havia comunicado com alguém e que a informação havia vazado de alguma forma. Foi uma conversa muito profissional. Respeito a decisão do clube e também tenho a missão de entregar alguns pontos que estão sendo importantes nesta transição. Estou ainda muito envolvido com a transição para a Cidade Tricolor, estamos com uma série de processos lá e continuo com essa missão. O que a gente tinha previsto para o final do ano, ainda vai acontecer. Me desligo do clube no dia 31 de dezembro.

Durante estes quase dois anos de Esporte Clube Bahia, qual a análise que você faz com relação ao seu trabalho desenvolvido como gestor das divisões de base?

De uma forma geral, a análise é bastante positiva. Acho que conseguimos entregar muitas coisas e, infelizmente, não conseguimos entregar outras. Acho que o ponto forte foi a reativação dos processos de iniciação que estão a todo vapor desde sub-10, o futsal, o fut7, um grupo maior de pessoas, algo de abrangência nacional e abrindo as portas para os garotos vestirem a camisa do Bahia. Foram 25 conquistas, fomos bicampeões baianos no sub-15, sub-20, e no futsal sub-11. Onde nós sofremos, que talvez seja o maior impacto e que apareça mais, foram as categorias maiores. Realmente, não conseguimos entregar resultados consistentes, muito por conta daquilo que a gente recebeu. Ainda tem mudanças para serem feitas. Eu liberei muitos atletas e a gente tem um estudo que mostra que nem 20% desses estão atuando em clubes grandes, o que mostra que essas liberações não foram tão erradas. O nosso sub-14 e sub-15, rodou muito nacionalmente, os meninos ganharam bagagem. No entanto, nosso sub-17 chegou com um nível muito abaixo e sofreu.

Com base nesse balanço que você comentou, pode-se dizer que você deixa as divisões de base em uma melhor do quando você recebeu há quase dois anos?

Muito se fala que o Bahia ganhava tudo, e isso não é verdade. Historicamente, isso não é verdade. Se eu não me engano, no sub-17 foram 20 títulos do Vitória contra 7 nossos. No sub-15, foram 17 deles contra nove nossos. Em nível regional, sempre existiu uma hegemonia do nosso rival, coisa que a gente tem tentado mudar. Nos dois últimos anos, ficamos atrás do Vitória em apenas duas competições regionais, nas demais fomos superiores. No entanto, a gente perdeu uma final sub-13, outra da Salvador Kids e uma oitava-de-final sub-17 para a Jacuipense e, por isso, o ‘mundo acabou’ para o meu trabalho. Existia uma pressão enorme em cima de mim. Fora do estado, fala-se muito bem do clube e dos profissionais que aqui estão. Sempre valorizei muito os profissionais da casa. Nosso departamento social e pedagógico é referência no país. A escolinha do Bahia, “Talento de Aço”, temos sete unidades. Tem uma que ainda será aberta no estado de São Paulo e outra aqui em Salvador. Até o fim do ano que vem, pretendemos ter 20 escolas.

Você mencionou a respeito do bom nível das categorias inferiores e que isso, posteriormente, não era atribuído nas divisões maiores. Existe algum fator que você consiga justificar essa queda de rendimento?

Na verdade, quando avaliamos a questão da queda de rendimento, temos que nos perguntar o seguinte: Quantas vezes o Bahia disputou o Brasileiro sub-17? Nenhuma, porque o torneio não existia e surgiu esse ano. Qual competição que o time disputou que dava a real dimensão dos nossos atletas em nível nacional? Nenhuma, a Taça BH fazia-se 3 jogos e, às vezes, não passava nem da primeira fase. Ou seja, não tinha competição a nível nacional. Para piorar, ainda tínhamos uma limitação com relação a contratação, porque era algo que não estava previsto em nosso orçamento. O Brasileiro serviu para que pudéssemos perceber que nossos jogadores não estavam no nível em que gostaríamos que eles estivessem. Muito se dá pelo fato de que eles não eram expostos a esse nível de competitividade quando menores, estamos tentando mudar essa realidade. Isso ajuda a prepara-los, são cerca de 2 ou 3 anos sendo formados para um nível alto. Com relação ao sub-20, não estávamos no ranking e, por isso, não disputamos campeonatos nacionais. Por isso, muitos jogadores acabaram subindo para o sub-23, como o próprio Ramires que veio a se tornar a grande promessa. Houve algumas decepções, como na Copa São Paulo e na Copa do Brasil, que foram os pontos fora da curva. Tivemos que corrigir todos esses aspectos. Vocês verão um time reformulado na próxima copinha, com pouca bagagem, mas com muito potencial técnico.

Agora, com seu ciclo se encerrando no Bahia ao final do mês, qual o planejamento que você faz para seu futuro no futebol? Existe alguma proposta?

Eu tenho algumas possibilidades. Enquanto conversarmos, estava tocando o telefone de um outro clube. Estava esperando esse momento, que havíamos decidido em comum acordo por não divulgar, para que pudéssemos, nesse período, reativar alguns contatos. Algumas possibilidades já estavam sendo sondadas, mas nada oficial. Nesse período em que estive no Bahia, recebi a proposta para comandar duas bases, mas preferi abraçar o projeto do clube. Com essa informação, que não para ter sido vazada agora, acelera as minhas possibilidades de já começar a negociar no mercado. Acredito que a partir de janeiro já possa estar em outro ciclo. Minha trajetória se encerra aqui no Bahia com muitas alegrias, por tudo que fizemos aqui e pelos frutos que estamos deixando para colher no futuro. Acredito e espero já estar em outra instituição em janeiro.

*Sob a supervisão da editora Keyla Pereira

