Exame não detecta lesão, mas Nino Paraíba segue como dúvida

O lateral-direito do Bahia, Nino Paraíba, que saiu de campo machucado ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, foi submetido a exame de imagem, na terça-feira, 13, para detectar a gravidade da lesão sofrida na parte anterior da coxa.

A avaliação médica não constatou nada grave, porém, o jogador segue sob observação e fora das atividades com bola no Fazendão. Por isso, Nino virou dúvida para o jogo do próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, diante do Goiás, válida pela 15° rodada da Série A.

O lateral está em tratamento no departamento médico do clube e dependerá da evolução para saber se terá condição de ir a campo. No treino desta quarta, ele realizou apenas trabalho na fisioterapia e musculação. Caso não conte com Nino, o técnico Roger Machado terá como opções Ezequiel e João Pedro.

