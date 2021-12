Exame de imagem não aponta lesão no tornozelo de João Paulo

A situação do lateral-esquerdo João Paulo não preocupa a comissão técnica do Bahia. O exame não apontou nenhum tipo de lesão no tornozelo do jogador. O resultado foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 22.

Ele sentiu dores durante a partida contra o Criciúma, na última terça, na Fonte Nova. O lateral de 25 anos segue em tratamento no departamento médico do clube e deve ficar à disposição do técnico Charles Fabian para o duelo diante do Botafogo, no dia 31 de outubro.

