Exame confirma recuperação e Gabriel está perto de voltar

Afastado dos gramados há quase duas semanas, o meia Gabriel pode ter o seu retorno ao time do Bahia mais cedo do que o esperado.

É que, nesta sexta-feira, 14, saiu o resultado do exame de imagem a que o jogador fora submetido e o resultado foi satisfatório: Gabriel já não padece mais do estiramento na coxa que o tirara dos últimos jogos.

Com a boa notícia, o jovem atleta, considerado um dos principais do elenco, foi liberado pelo departamento médico para voltar a treinar com bola a partir de segunda-feira, 17. A previsão é que ele esteja de volta na partida de domingo, 23, contra o Internacional, no Estádio Beira Rio.

No dia 5 de setembro, Gabriel sofreu a lesão enquanto treinava cobranças de faltas no Fazendão. A primeira previsão dos médicos do clube foi de três semanas.

Entretanto, o jogador passou por um tratamento diferenciado dentro de uma câmara. Aos poucos, voltou a participar de treinos leves no campo.

