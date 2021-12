Exame confirma lesão e Lincoln só volta após a Copa

O médico do Bahia, Daniel Araújo, confirmou nesta sexta-feira, 9, após o treino do time na Fonte Nova, o afastamento dos gramados do meia Lincoln por até 60 dias. Daniel afirmou que não houve rompimento do ligamento no joelho do atleta, mas que o jogador precisará imobilizar por um mês a região que sofreu entorse, e depois seguir com um procedimento de fisioterapia antes de voltar a treinar.

"Houve uma lesão parcial, mas o ligamento não foi rompido, é um ligamento que cicatriza e não é necessário cirurgia. O atleta vai iniciar um tratamento conservador, já está com um imobilizador que vai ser mantido por 3 a 4 semanas, com muletas. Depois disso inicia um período de fisioterapia e a previsão é de que em torno de 60 dias ele possa estar retornando aos treinamentos com o restante do grupo", explicou o médico.

Daniel também exaltou o comprometimento de Lincoln para se recuperar e não descartou a possibilidade de uma antecipação na recuperação da lesão. "O Lincoln é um atleta que segue a risca o que a gente passa. Por conta desse profissionalismo do atleta, muitas vezes conseguimos antecipar, mas a previsão inicial é de 60 dias. O Lincoln é um atleta experiente, de 35 anos, mas isso não deve ser um problema. Ele não tem histórico de lesões e é muito disciplinado"

Titular no Bahia, Lincoln disputou 11 jogos pelo clube e marcou três gols. Sem o meia, o mais cotado a assumir a posição no clássico Ba-Vi deste domingo, 11, pelo Brasileirão, é o paraguaio Wilson Pittoni.

adblock ativo