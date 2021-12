O exame realizado nesta segunda-feira, 7, confirmou que o atacante Hernane 'Brocador' teve mesmo uma séria contusão no joelho esquerdo e ficará de 60 a 90 dias afastado dos gramados. Ele sofreu lesão no ligamento colateral medial, segundo o Dr. Luiz Sapucaia, do Bahia.

Hernane não precisará passar por uma cirurgia, mas ficará de três a quatro semanas com a perna imobilizada e, depois disso, por tratamento normal. Com isso, ele está fora do primeiro Ba-Vi do ano, que será realizado no próximo domingo, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase classificatória do Baianão.

O jogador se machucou durante o triunfo do Tricolor sobre o Bahia de Feira por 2 a 0, no domingo, 6, em Senhor do Bonfim, pela quitna rodada do Estadual. No lance, ele acabou se machucando aos 19 minutos do 2º tempo quando correu para disputar o rebote e torceu o joelho esquerdo após pisar em falso no gramado irregular do Pedro Amorim. Ele precisou ser substituído por Jacó.

Da Redação Exame confirma lesão e Hernane ficará fora por até 90 dias

