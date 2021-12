Exame aponta lesão e Souza para por até 3 semanas

O atacante Souza desfalcará o Bahia por pelo menos três jogos na Série A do Campeonato Brasileiro: nesta sexta-feira, 28, o resultado de um exame a que o jogador fora submetido durante a semana apontou uma lesão de grau 2 na coxa direita.

Deste modo, segundo previsão do departamento médico do clube, o "Caveirão" deve ficar afastado do gramado por até três semanas. Por enquanto, é certo que o jogador não poderá atuar nos jogos contra o Botafogo, contra o Flamengo e contra o Fluminense.

Com vista em acelerar a recuperação do atleta, os médicos tricolores decidiram por repetir o mesmo tratamento que dera resultado imediato na lesão semelhante do meia Gabriel: o de oxigenoterapia hiperbárica.

Este tratamento é um método terapêutico no qual o jogador é submetido a uma pressão maior que a atmosférica, no interior de uma câmara hiperbárica selada, respirando oxigênio à 100%.

Sem Souza e sem Jones Carioca, que também está lesionado, o técnico Jorginho tem como opções no elenco os atacantes Elias, Cláudio Pitbull e Rafael "Gladiador".

adblock ativo