Exame aponta lesão e Elias não pega o Fluminense

A lista de desfalques do Bahia para a partida da próxima quarta-feira, 10, contra o Fluminense, em Pituaçu, aumentou: além Kléberson, suspenso, de Souza e de Jones Carioca, lesionado, o atacante Elias também não participará do duelo.

Neste sábado, 6, o resultado do exame a que o jogador havia sido submetido após o empate com o Flamengo denunciou um estiramento em sua coxa direita. Segundo os médicos do clube, Elias deverá ficar afastado por até uma semana.

Logo, é pouco provável que o ponta de lança esteja em campo também no jogo contra o Coritiba, no domingo, 14, no Estádio Couto Pereira.

Neste sábado, os jogadores considerados titulares do elenco tricolor voltaram ao batente terem recebido um dia de folga. Mas o treino foi leve: apenas um regenerativo na academia do clube.

No campo, o técnico Jorginho comandou um trabalho tático com os demais jogadores do plantel. O Esquadrão volta a treinar às 9h deste domingo, 7, no Fazendão.

Posição a menos - Após os jogos do sábado que fecharam a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o tricolor perdeu uma posição: ultrapassado pelo Náutico, que bateu o Corinthians e chegou aos 37 pontos, o time baiano agora é o 13º, com 35.

Entretanto, com a derrota do Palmeiras para o São Paulo, o Bahia se manteve oito pontos à frente da zona de rebaixamento: o Sport, 17º e primeiro time na área de descenso, tem 27 pontos ganhos.

adblock ativo