Exame aponta estiramento de grau 1 no lateral Moisés

O resultado do exame de imagem feito pelo lateral-esquerdo Moisés nesta segunda-feira, 17, apontou estiramento na coxa de grau 1 . O jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo do último jogo do Esquadrão, no triunfo por 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas.

Segundo informações no twitter do clube, o jogador está fazendo tratamento intensivo. Caso não consiga se recuperar a tempo para jogar contra o Oeste no sábado, 22, às 15h20 (horário da Bahia), no Estádio Barueri, em Barueri, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Tinga e João Paulo Gomes devem disputar a vaga na lateral esquerda.

Deu no Programa do Esquadrão: exame apontou estiramento grau 1 na coxa do lateral Moisés, que já faz tratamento intensivo, inclusive em casa — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 17 de outubro de 2016

adblock ativo