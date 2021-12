Ex-zagueiro escreve livro sobre o título brasileiro de 88

Titular da zaga do Bahia, campeão brasileiro de 1988, o ex-jogador, e atualmente treinador, João Marcelo, está escrevendo um livro sobre os bastidores daquela campanha vitoriosa. A obra está sendo escrita em parceria com Gérson Guimarães, professor de história, compositor e produtor musical.

São histórias do convívio do elenco, comissão técnica e diretoria, além das brincadeiras entre os jogadores. Tudo, sem esquecer dos momentos difíceis que o grupo passou.

A ideia do livro surgiu durante um almoço periódico entre amigos, há dezesseis anos. Faziam parte da mesa figuras como Charles (também campeão de 88), Luiz Dórea (treinador de boxe) e Gérson. As histórias do título de 1988 dominavam os encontros, até que um dia o rubro-negro Gérson sugeriu escrever sobre elas.

O livro ainda não tem título e editora definidos, mas João Marcelo espera terminá-lo até o

final do ano. "Vou aproveitar que todo mundo vai está reunido para o jogo comemorativo (nesta quarta-feira, 19, à noite, na Arena Fonte Nova) e entrevistar os jogadores que faltam", disse o fã confesso de Jorge Amado.

Dia do Bahia

Hoje é um dia de orgulho para o torcedor tricolor. No dia 19 de fevereiro de 1989, o Bahia conquistava o bicampeonato Brasileiro após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no Estádio Beira-Rio.

Para celebrar os 25 anos dessa conquista, a Arena Fonte Nova vai reviver o jogo entre Bahia e Internacional nesta quarta, às 18h, na preliminar de Bahia x Vitória da Conquista. O público verá em campo os ex-jogadores daquela época.

Aquele time de 1988 foi montado durante o Campeonato Baiano, mas visando o Brasileiro. "Quando cheguei (em janeiro), nos reunimos com a diretoria, vimos as necessidades e fomos buscar os jogadores", lembrou o ex-técnico Evaristo de Macedo, que comandava o Bahia na época. "Trouxemos o Tarantini (lateral-direito) e Paulo Rodrigues (volante)", disse.

O time titular do Bahia, na final, teve Ronaldo, no gol, e a defesa formada por Tarantini, João Marcelo, Claudir e Paulo Róbson. Dois volantes, Gil e Paulo Rodrigues, protegiam a retaguarda. Bobô fazia a função de meia de ligação para Zé Carlos, Charles e Marquinhos.

Evaristo conta que o time jogava no improviso. "Eles eram bons tecnicamente, de muita qualidade, e sabiam sair jogando. Faziam bons contra-ataques. Eram jogadores inteligentes", disse.

O time jogava de forma ofensiva e muitas vezes a defesa ficava desguarnecida. "Para a gente ganhar um campeonato, temos que correr riscos. Senão você não ganha", explicou.

Exibindo um bom futebol, o Bahia impunha respeito aos adversários. "Nas decisões, eles respeitavam o Bahia. Sabiam que era uma equipe competitiva", conta Evaristo.

Além do esquadrão dentro de campo, o time tinha o total apoio da torcida. "Se o time tomava um gol, a torcida empurrava e a gente ia lá e virava o jogo", lembra João Marcelo. "Tínhamos um cordão umbilical com a torcida, pelo fato da maioria ser de baianos e saber o significado do clube", completou.

