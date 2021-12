Ex-Vitória pode pintar no Fazendão, mas diretor nega

Depois de Maxi Biancucchi e Uelliton, outro jogador que fez sucesso na Toca do Leão estaria de malas prontas rumo ao Fazendão.

O zagueiro Victor Ramos não vai permanecer no Monterrey, do México, após a Copa do Mundo, e quer voltar a atuar no Brasil. "Só meu empresário pode falar isso. Estou por fora", despistou o jogador.

O agente do beque, André Cury, confirmou que o Bahia o procurou, mas ainda não fez proposta. Cury reiterou que Victor Ramos foi titular absoluto no clube mexicano, mas a troca do comando técnico pesou na decisão de ele voltar para o Brasil.

O diretor de futebol do Esquadrão, Ocimar Bolicenho, negou que o clube fez o contato. "Não existe absolutamente nada sobre o Victor Ramos. Temos cinco zagueiros no elenco e nossa prioridade é um camisa 9", explicou.

O Vitória também quer contar com o zagueiro para o restante da temporada.

Quatro nomes para a camisa 9

Na tarde desta terça, Bolicenho se reuniu com a diretoria do Bahia e o martelo foi batido: o camisa 10 deixa de ser o foco e o clube vai concentrar as buscas em um centroavante. "Hoje foram definidos os quatro nomes e já iniciamos os contatos", disse.

Perguntado se entre os nomes há estrangeiros ou jogadores que atuam no exterior, ele foi taxativo: "com certeza tem".

adblock ativo