Ex-Vitória, Elkeson espera jogo duro com o Bahia

No próximo domingo, 30, o Bahia recebe o Botafogo em Pituaçu, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo marcará o reencontro do tricolor com um dos seus carrascos mais atuais: o atacante Elkeson, jogador revelado pelas divisões de base do Vitória que costuma fazer gols nas partidas contra o Esquadrão.

Mas o tom das declarações do atacante do alvinegro carioca sobre o reencontro com o Bahia é de cautela: embora lembre que tem sorte de marcar contra o antigo rival, o jogador espera também um jogo difícil, já que o time baiano faz a melhor campanha do segundo turno.

"Vai ser um jogo bom. Sempre tenho sorte contra eles e faço gols. O respeito é grande pelo Bahia, que está fazendo um bom segundo turno. Vamos encontrar dificuldade, mas, com o estádio cheio e com pressão, nós nos saímos bem, também", diz.

No primeiro encontro entre os dois clubes, em partida válida pelo primeiro turno, no Engenhão, o time carioca venceu por 3 a 0. Autor de um golaço na ocasião, Elkesson lembra que aquele momento lhe foi muito marcante.

"Aquele momento foi especial. Não sabia se iria sair ou ficar no Botafogo, mas o professor me deu confiança e fui coroado com um bonito gol", comemora.

