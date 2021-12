Ex-Tricolor, meia Régis não poderá encarar o Bahia no domingo

Além dos desfalque de Gustagol, Danilo Avelar, Junior Urso e Henrique - todos por lesão - o Corinthians terá mais uma baixa para a partida de estreia do Brasileirão, diante do Bahia, no domingo, 28, na Arena Fonte Nova. Por questões de força contratual, o ex-Tricolor Régis ficará impossibilitado de enfrentar seu antigo clube.

No Corinthians desde fevereiro, quando, por pedido do técnico Fábio Carille, o meia acertou o empréstimo para a equipe paulista até o fim da temporada, Régis ainda não teve a oportunidade de estrear com as cores do Alvinegro, mesmo estando inscrito no Campeonato Paulista.

