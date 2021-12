Ex-técnico do Bahia mostra em foto porque deixou o time

Quando abandonou o Bahia no final de agosto, o técnico Caio Júnior alegou que estava deixando o time para acompanhar de perto o filho Matheus Saroli, que passaria a morar nos Estados Unidos.

Pois bem: a assessoria de Caio mostrou que o ex-treinador do Esquadrão vem mesmo cumprindo religiosamente com sua função de papai coruja. O técnico desempregado foi até Jacksonville, na Flórida, só para acompanhar uma partida de futebol - o internacional mesmo, não o americano - do seu filho pela Universidade de Jacksonville.

E Matheus mostrou que a viagem do pai não foi em vão. O filho pródigo foi o destaque da goleada por 5 a 0 sobre a Universidade de Geórgia do Sul, ao marcar dois gols e ser escolhido melhor jogador da rodada na liga universitária americana.

O técnico, pelo jeito, acha que tomou a decisão correta e se diz orgulhoso do filhão. "Fico muito orgulhoso em ver que a vida do meu filho está se encaminhando bem. Além de estudar numa universidade americana, está jogando futebol, que é o que adora fazer", disse.

