Ex-técnico da Chapecoense admite sondagem do Bahia

A lista de candidatos a assumir o Bahia cresce a cada dia, assim como a ansiedade do torcedor ao não ver a confirmação do clube a cada dia que passa. O novo nome é o de Gilmar Dal Pozzo, técnico que comandou o Náutico na reta final da Série B do ano passado.

Quem confirmou a sondagem foi o próprio técnico, que espera também uma definição do Timbu sobre o seu futuro: "Soube que pessoas do Bahia buscaram informações sobre o meu trabalho na Chapecoense e no Náutico. É tudo o que sei. Não surgiu nenhuma proposta ainda", disse Dal Pozzo, em contato por telefone.

O treinador ficou famoso pelo trabalho na Chapecoense, clube que levou ao acesso à Série A em 2013. Depois, passou por Criciúma e ABC sem sucesso, até que parou no Náutico, onde conseguiu uma arrancada da 9ª para a 5ª posição em apenas 14 jogos.

Enderson Moreira, outro cotado para assumir o Tricolor, está negociando com o Goiás. Léo Condé, que fez sucesso no Sampaio Corrêa neste ano, nega qualquer contato do Bahia há pelo menos uma semana. "Não teve nada. Só especulação mesmo", disse à reportagem, por telefone.

Por conta da indefinição, o clube não se manifesta. Renovações com atletas importantes como Tiago Real, ou revelações como Yuri e Vitor, só devem ser anunciadas após a chegada do comandante.

adblock ativo