Ex-presidente do Bahia é condenado a pagar R$ 50 mil a interventor do clube

O ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, foi condenado nesta segunda-feira, 29, a pagar R$ 50 mil ao juiz Paulo Albiani - responsável pela intervenção do clube em 2013, que afastou o antigo mandatário - por danos morais. A decisão foi publicada pela 6ª Vara Cível e Comercial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

Marcelinho, como é conhecido, foi sentenciado por afirmar, na época, que Albiani estaria sendo investigado por corrupção e ainda solicitou que fosse realizado uma petição para o afastamento das atividades do juiz ao clube.

"O interventor (Carlos Ratis) está a fazer papel meramente decorativo quando, em verdade, o verdadeiro gestor do Esporte Clube Bahia é o juiz de direito Paulo Albiani Alves", dizia o documento.

Deposto por irregularidades em sua gestão, Marcelinho também tem uma ação movida pelo Esporte Clube Bahia contra ele. Na mesma, o Esquadrão cobra o valor de R$ 44 milhões.

adblock ativo