Ex-lesionados viajam, mas não devem ser titulares em Goiânia

O Bahia fez no sábado, 9, o penúltimo treino antes de encarar o Atlético-GO, na segunda-feira, 11, às 20h, em Goiânia. Após a atividade, a delegação seguiu para Goiânia, à tarde. Neste domingo, 10, no CT do Goiás, o time ainda fez um treino com bola antes do duelo, mas mesmo assim o técnico Preto Casagrande já havia definido no sábado a lista dos 23 jogadores convocados para o embate.

O destaque está na confirmação da volta dos ex-contundidos Hernane, Edigar Junio e Allione, além da presença do recém-chegado zagueiro, Thiago Martins. Nenhum deles, contudo, deve iniciar o jogo como titular.

Com provavelmente Rodrigo Becão ocupando a vaga do lesionado Tiago na zaga, o time deve ir a campo com: Jean; Eduardo, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior, Zé Rafael, Régis e Mendoza; Rodrigão.

