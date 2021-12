O ex-lateral do Bahia, Jancarlos, de 30 anos, morreu em um acidente de carro, na tarde desta sexta-feira, 22, na BR-040, no Rio de Janeiro. O carro que o jogador dirigia (um Hyundai) caiu em uma ribanceira, próximo ao município de Itaipava, interior do estado.

O jogador chegou a ser socorrido, mas faleceu antes de chegar ao Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, localizado em Petrópolis, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Jancarlos teve duas passagens pelo Esquadrão - uma em 2010, quando participou da campanha do acesso à Série A, e outra em 2011. O atleta estava no Rio Branco, do Espírito Santo, depois de passagens por Ituano, América e Volta Redonda.

Ele foi revelado pelo Fluminense. Em 2008, foi campeão do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. O jogador também faturou o Campeonato Carioca de 2002 (pelo Fluminense) e 2010 (no Botafogo), o Campeonato Mineiro, em 2009, pelo Cruzeiro, e o Paranaense, em 2005.

Carro do jogador caiu em uma ribanceira na BR-040 ( Foto: Ariane Nascimento l Tribuna de Petrópolis)

Nota de pesar

A diretoria do Bahia divulgou nota de pesar pelo falecimento do lateral-direito Jancarlos: "Toda a diretoria e torcida do Bahia prestam os mais sinceros votos de solidariedade aos seus familiares e amigos, neste momento de dor e tristeza." (Leia íntegra da nota abaixo).

Relembre alguns lances de Jancarlos pelo Bahia

Da Redação e Agências Ex-lateral do Bahia morre em acidente de carro no RJ

