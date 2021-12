Ex-jogador Marcelo Ramos é o novo treinador do Bahia sub-13

O ex-jogador Marcelo Ramos está de volta ao Bahia, mas desta vez à beira do campo. Ídolo do Tricolor, ele é o técnico da equipe sub-13. Com isso, Paulo Isidoro, antes anunciado para a função, será auxiliar técnico de Carlos Amadeu na categoria sub-20.

Essa é a terceira passagem de Marcelo Ramos pelo clube, a primeira fora das quatro linhas. A segunda aconteceu em 2008. O ex-atacante, sexto maior artilheiro do Esquadrão, com 128 gols, defendeu o Bahia entre 86 e 94 e foi tricampeão estadual.

No Brasil, Marcelo Ramos também passou pelo Cruzeiro, onde conquistou a Libertadores (97), Copa do Brasil (96) e o Brasileirão (2003). Fora do País, ele chegou a defender o Japão (Nagoya Grampus e Sanfrecce Hiroshima), Colômbia (Atlético Nacional de Medellín) e Holanda (PSV).

