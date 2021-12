Ex-gerente jurídica do Bahia aciona o clube na justiça

Irmã do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, e ex-gerente jurídica do tricolor, Renata de Medeiros, acionou o clube na justiça para cobrar dívidas trabalhistas da época em que trabalhava no Esquadrão.

Renata trabalhou no clube na gestão de MGF, que foi afastado pela Justiça da presidência do tricolor em 2013. O clube, por meio de sua assessoria, confirmou que o departamento jurídico já está a par da situação e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Entre os encargos trabalhistas, estão o não pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e entre outras questões trabalhistas. A reportagem de A TARDE tentou contato com Renata para falar sobre a situação, mas ela preferiu não se pronunciar.

Uma audiência entre as partes será realizada nesta terça, 27, na Justiça do Trabalho.

