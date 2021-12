Ex-craques farão preliminar beneficente na Fonte Nova

Antes do jogo entre Bahia x Paraná, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, craques baianos do passado como Beijoca, Zé Carlos, Hugo, Osni e Bobô, entre outros, farão um amistoso para arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal (sabonete, escova de dente, pasta e toalha) em ajuda às vítimas das chuvas em Salvador.

Caixas de coletas serão posicionadas em todos os acessos da arena. As doações serão encaminhadas à Fundação Cidade Mãe, responsável pela distribuição. A partida foi idealizada pela Agap - Associação de Garantia do Atleta Profissional da Bahia

